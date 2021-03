Свыше 60 судов не могут сойти с якоря из-за ЧП в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/69cc8af6-8e3b-11eb-8d79-96000091f725_660.jpg Фото: Airbus Space/twitter.com

Свыше 60 судов стоят на якоре, ожидая прохода через Суэцкий канал, передаёт один из крупнейших судовых брокеров мира Simpson Spence Young (SSY). Они не могут продолжить движение из-за ЧП на транспортной артерии — 23 марта 2021 года там сел на мель контейнеровоз Ever Given. Компания отметила, что из-за инцидента изменилось расписание судов в Чёрном море из-за задержки прибытия судов в порты разгрузки.

Кроме того, очереди на транзит ждут 240 судов. Некоторые из них пошли в обход Африки. Суэцкий канал — кратчайший круглогодичный морской путь из Азии в Европу. Магистраль сокращает маршрут минимум на 8 тысяч км. Кроме того, через него идёт один из путей, соединяющих порты США и Дальнего Востока.

Длина канала — 193 км, ширина — свыше 200 м. На него приходится 12% мировой торговли. Каждый месяц через Суэц проходит около 51 млн т контейнеров с товарами, также через него идут танкеры с углеводородами. В среднем канал преодолевают до 50 судов в сутки.

Данные сопровождения судов [на 11:00 мск 26 марта], отслеживаемые SSY, показывают, что на якоре в ожидании транзита через Суэцкий канал стоят 14 маломерных балкериеров класса Handysize, 23 малогабаритных балкериера класса Handymax/Supramax/Ultramaxes, 16 балкериеров класса Panamax/Kamsarmaxes и 10 крупнотоннажных судов, — заявили в SSY.

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, может быть снят с мели в ближайшие дни, рассказал представитель Shoei Kisen Kaisha Ltd, которой принадлежит судно. Кроме того, там отметили, что авария не привела к утечкам нефтепродуктов. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЧП с блокированием Суэцкого канала попавшим на мель контейнеровозом угрожает падением апрельского грузооборота крупнейшего портового оператора Эстонии HHLA TK Estonia на 15%, считает коммерческий директор предприятия Андрес Уусойя. Серьёзный кризис возникнет, если движение не восстановят в течение недели.