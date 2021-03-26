Владелец Ever Given назвал возможные сроки снятия судна с мели

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, может быть снят с мели в ближайшие дни. Об этом заявил представитель Shoei Kisen Kaisha Ltd, которой принадлежит судно.
Мы рассчитываем, что судно смогут освободить ночью субботы по японскому времени, — приводит его слова агентство Кyodо.
Ранее компания принесла извинения за создавшуюся ситуацию. Кроме того, там отметили, что авария не привела к утечкам нефтепродуктов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась «пробка» из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.
Как писал NEWS.ru, в результате инцидента в Суэцком канале застряли танкеры с нефтью на общую сумму свыше $400 млн. Если в ближайшие дни судоходство не будет восстановлено, в образовавшейся пробке окажутся ещё три танкера с грузом нефти на $160 млн.