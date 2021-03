Крупнейший портовый оператор Эстонии может рухнуть на 15% из-за ЧП в Суэце

https://static.news.ru/photo/b4c4e6b2-8e2b-11eb-ab1b-96000091f725_660.jpg Фото: eisenstein.ru

ЧП с блокированием Суэцкого канала попавшим на мель контейнеровозом угрожает падением апрельского грузооборота крупнейшего портового оператора Эстонии HHLA TK Estonia на 15%, считает коммерческий директор предприятия Андрес Уусойя. Серьёзный кризис возникнет, если движение не восстановят в течение недели.

В следующем месяце показатели компании должны были составить около 19 тысяч TEU (аналог 20-футового контейнера). Топ-менеджер отметил, что порт Таллина не принимает напрямую крупные грузовые суда, пишет ТАСС.

Мы фидерный порт, к нам прямо сюда никакое [крупное грузовое] судно не придёт. <...> Большие суда идут в Европу, а оттуда маленькие фидеры — к нам. Теперь все эти графики меняются. Импортный груз опаздывает к нам на три-четыре недели, экспортные суда стоят в порту, — добавил Уусойя.

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, может быть снят с мели в ближайшие дни, рассказал представитель Shoei Kisen Kaisha Ltd, которой принадлежит судно. Кроме того, там отметили, что авария не привела к утечкам нефтепродуктов. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась «пробка» из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.

Как писал NEWS.ru, в результате инцидента в Суэцком канале застряли танкеры с нефтью на общую сумму свыше $400 млн. Если в ближайшие дни судоходство не будет восстановлено, в образовавшейся пробке окажутся ещё три танкера с грузом нефти на $160 млн.