Экономист объяснил, нужно ли бояться нового пакета санкций против России Экономист Кульбака призвал отнестись серьезно к новому пакету санкций против РФ

К новому пакету санкций против России, который анонсировал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, следует отнестись серьезнее, заявил «Ридусу» экономист Николай Кульбака. При этом, по его мнению, бояться потенциальных ограничений не нужно — они не будут радикальными.

Я бы относился к этому серьезно не потому, что это будет какой-то радикальный удар, а потому что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, — подчеркнул Кульбака.

Экономист предупредил, что новый пакет санкций добавит проблем российской экономике. В частности, ограничения негативно повлияют на уровень инфляции в стране.

Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что Европейский союз готовится ввести в отношении России самые жесткие санкции с 2022 года. Они затронут нефтяные доходы РФ, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничения.