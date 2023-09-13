«Священная борьба»: Ким Чен Ын поддержал спецоперацию на Украине Ким Чен Ын назвал СВО священной борьбой России для защиты суверенитета

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал спецоперацию на Украине священной борьбой России для защиты государственного суверенитета, передает РИА Новости. В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он добавил, что его страна всегда будет с РФ в борьбе против империализма.

Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России, — сказал Ким Чен Ын.

Он добавил, что Северная Корея всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Владимира Путина и правительства России.

Также лидер КНДР заявил, что отношения с Москвой являются приоритетными для Пхеньяна. По его словам, Северная Корея и Россия имеют общие глубокие корни и историю.

За визитом Ким Чен Ына в Россию активно следят в Вашингтоне и ЕС. На Западе опасаются, что Россия и КНДР договорятся о поставках вооружения, которое в дальнейшем будет использоваться в конфликте на Украине.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.