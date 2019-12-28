https://static.news.ru/photo/42c13b90-2b0f-11ea-8bd3-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Британская газета The Guardian включило помощника президента России Владислава Суркова в список политических советников, которые будут формировать 2020 год.

Издание называет Суркова «серым кардиналом Кремля» и отмечает, что его влияние не ограничивается только вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Отмечается также, что советник российского лидера ввёл термин «суверенная демократия» и способствовал созданию молодёжного движения «Наши».

В число влиятельных политиков 2020 года попали также министр экономики Германии Петер Альтмайер, советник американского президента Стивен Миллер, официальный представитель французского кабмина Сибет Ндиайе, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что Сурков предложил исследователям заняться изучением такого явления, как «путинизм». Сам он охарактеризовал его как глобальный политический лайфхак.