Житель Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах освобождён из-под стражи решением Киевского апелляционного суда.
В июне он был похищен Службой безопасности Украины. Цемаха подозревали в причастности к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства, — заявил судья, после чего житель ДНР был освобождён в зале суда.
Ранее News.ru писал о том, что голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17.