https://static.news.ru/photo/15e7fb44-cfc1-11e9-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyiv.Court.Of.Appeal/facebook.com

Житель Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах освобождён из-под стражи решением Киевского апелляционного суда.

В июне он был похищен Службой безопасности Украины. Цемаха подозревали в причастности к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства, — заявил судья, после чего житель ДНР был освобождён в зале суда.

Ранее News.ru писал о том, что голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17.