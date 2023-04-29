Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram G1: суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram

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Суд в Бразилии принял решение отменить блокировку мессенджера Telegram, сообщает портал G1. Судья Флавий Лукас считает, что решение о блокировке было неразумным, поскольку нарушало свободу коммуникации большого числа людей, не связанных с расследуемыми фактами.

Однако судья оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 миллиона реалов (более 200 тысяч долларов) взимаемый с Telegram за непредоставление информации, запрашиваемой следственными органами.

Известно, что Telegram даже предоставил 21 апреля часть данных, запрошенных полицией после того, как этого потребовал суд. Но среди данных не было номеров телефонов участников и администраторов групп неонацистского содержания.

Вместе с тем суд увеличил штраф, наложенный на Telegram за непредоставление данных с 100 тысяч реалов до 1 млн реалов (16 млн рублей) в день за отказ предоставить данные.

Еще в январе администрацию мессенджера Telegram оштрафовали на 1,2 млн реалов в Бразилии из-за отказа выполнить судебное предписание и заблокировать каналы сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару, обвиняемых в распространении недостоверных данных. В администрации Telegram посчитали, что требования тотальной блокировки могут иметь признаки цензуры, запрещенной конституцией Бразилии.