Telegram оштрафовали в Бразилии за отказ блокировать соратников Болсонару

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Администрацию мессенджера Telegram оштрафовали на 1,2 млн реалов ($240 тысяч) в Бразилии. Причиной такого решения судья Федерального веховного суда страны (STF) Алешандри де Морайс назвал отказ выполнить судебное предписание и заблокировать каналы сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару, обвиняемых в распространении недостоверных данных.. Об этом пишет издание Metrópoles.

Речь идет, в частности, об аккаунте депутата нацпарламента, консерватора Николаса Феррейры, который заручился рекордно высокой поддержкой граждан. На его канал подписаны более 277 тысяч человек. Другие каналы — популярного YouTube-блогера и двух общественников, симпатизирующих Болсонару, мессенджер заблокировал.

В администрации Telegram посчитали, что требования тотальной блокировки могут иметь признаки цензуры, запрещенной конституцией Бразилии, поскольку изначально доводы суда носили общий характер, и попросили о пересмотре решения. Судья отметил, что мессенджер, отказываясь выполнить предписание, подвергает сомнению «власть судебных органов» и законность выполнения их требований.

Нельзя путать свободу слова и безнаказанность за совершение актов агрессии, — говорится в вердикте суда.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд страны с просьбой привлечь бывшего президента Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые привели к захвату зданий власти в столице. По мнению прокуратуры, публичным подстрекательством к совершению преступления можно считать видео, которое Болсонару опубликовал 10 января и в дальнейшем удалил. Там он ставит под сомнение результат президентских выборов 2022 года. Запись была размещена в социальных сетях через два дня после случившихся беспорядков, но прокуроры все равно намерены «расследовать это поведение».