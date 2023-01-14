Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд страны с просьбой привлечь бывшего президента Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые привели к захвату зданий власти в столице. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой включить представление против бывшего президента Жаира Болсонару в расследование 4921 дела о подстрекательстве и интеллектуальном авторстве антидемократических действий, которые привели к эпизодам вандализма и насилия в Бразилиа в прошлое воскресенье, — говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, публичным подстрекательством к совершению преступления можно считать видео, которое Болсонару опубликовал 10 января и в дальнейшем удалил. Там он ставит под сомнение результат президентских выборов 2022 года. Запись была размещена в социальных сетях через два дня после случившихся беспорядков, но прокуроры все равно намерены «расследовать это поведение».

В конце октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства да Силва, набравший 50,9% голосов. Его оппонент, экс-президент Жаир Болсонару, заручился поддержкой 49,1% избирателей.

Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.