https://static.news.ru/photo/6133da26-32e2-11ea-888d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трёх судей, рассматривающих дело об итогах выборов президента страны. Инициатором процесса стал оппозиционер Алхас Квициния, который обжалует решение суда первой инстанции, подтвердившего подсчёты ЦИК.

Заявление представителя истца — адвоката Инги Габилаиа — об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчии ввиду его личной заинтересованности в исходе дела удовлетворено при равном количестве голосов, поданных за и против отвода, — сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Жалоба оппозиционера будет вновь рассмотрена новым составом судей.

Президентские выборы в Абхазии проходили в конце августа — начале сентября 2019 года. За пост главы республики боролись девять кандидатов, включая Алхаса Квицинию и действующего лидера Рауля Хаджимбу. Оба они не смогли набрать больше половины голосов избирателей. В итоге ЦИК назначила второй тур голосования. По его результатам Хаджимба набрал 47,39%, а Квициния — 46,17%.

В Абхазии с конца декабря проходят акции протеста. Оппозиционная партия «Айтаира» («Возрождение») призывает Рауля Хаджимбу покинуть свой пост во избежание «худшего сценария». Демонстрации связаны с итогами выборов и тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента, писал NEWS.ru.