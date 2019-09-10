https://static.news.ru/photo/bc5b7c70-d3cd-11e9-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Геннадий Кернес/Facebook

Суд в Харькове отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект советского маршала Георгия Жукова.

В решении суда, на которое может быть подана апелляция, сказано, что при голосовании была нарушена процедура. В частности, не было проведено предусмотренного законом общественного обсуждения изменения названия.

В 2016 году проспект маршала Жукова в Харькове в рамках выполнения закона о декоммунизации переименовали в проспект Григоренко. В мае 2019 года на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о возвращении проспекту и станции метро имени Жукова. Её поддержал мэр города Геннадий Кернес, писал News.ru.

В июне харьковский горсовет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. За переименование проголосовали 59 депутатов, а 13 были против. Таблички на проспекте меняли под покровом ночи.