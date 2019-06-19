Харьковский горсовет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
За переименование проголосовали 59 депутатов, а 13 были против. Во время голосования у здания горсовета проходил протест, активисты кричали «Позор!», пишет «
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес назвал «отбросами общества» вандалов, которые снесли памятник маршалу Георгию Жукову, и пообещал вернуть улице историческое имя.
Как писал News.ru, глава Харькова призвал власти Украины начать прямые переговоры с Россией, так как этого требуют сами украинцы.