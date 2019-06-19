https://static.news.ru/photo/5a7e5ae0-928c-11e9-9379-fa163e074e61_1024.jpg Бюст Георгия Жукова в Харькове Фото: AP/TAСС

Харьковский горсовет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.

За переименование проголосовали 59 депутатов, а 13 были против. Во время голосования у здания горсовета проходил протест, активисты кричали «Позор!», пишет « Громадське ».

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес назвал «отбросами общества» вандалов, которые снесли памятник маршалу Георгию Жукову, и пообещал вернуть улице историческое имя.

Как писал News.ru, глава Харькова призвал власти Украины начать прямые переговоры с Россией, так как этого требуют сами украинцы.