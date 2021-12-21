Страны Балтии собрались создать совместную ракетную систему

Главы Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, Латвии Артис Пабрикс и Эстонии Калле Лаанет на встрече в литовском Каунасе договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня. Как передаёт агентство BNS, министры считают, что совместная ракетная система балтийских стран может стать «хорошим ответом» на объявленные Россией красные линии.

Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями, — сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, президент России Владимир Путин хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит — это Польша и балтийские страны, не были защищены.

Я считаю, что согласиться с этим мы не можем, — сказал Анушаускас.

Министр обороны Эcтонии Калле Лаанет, в свою очередь, заявил, что очень рад развитию во всех трёх cтранах исключительно важного для нашего региона проекта - ракетных систем зaлпового огня.

Ранее стало известно, что Россия может занять Сувалкский коридор (часть территории, где проходит граница Польши с Литвой) — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО — меньше чем за два часа. В качестве повода для этого может использоваться ситуация с мигрантами, считают в Альянсе. По мнению аналитиков в Киеве и Брюсселе, Москва якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы устроить беспорядки.