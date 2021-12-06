НАТО: Россия может отрезать Прибалтику с помощью мигрантов

Россия может занять Сувалкский коридор (часть территории, где проходит граница Польши с Литвой) — единственную общую границу Прибалтийских стран с другими членами НАТО — меньше чем за два часа. В качестве повода для этого может использоваться ситуация с мигрантами, считают в Альянсе на Украине, пишет Times со ссылкой на источники.

По мнению аналитиков в Киеве и Брюсселе, Москва якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы устроить беспорядки. Это даст повод российским войскам войти туда с гуманитарной миссией и расставить в коридоре военные патрули под предлогом кризисной ситуации.

Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа, — говорится в сообщении издания.

По мнению украинского источника издания, кризиc с мигрантами на границе Белоруссии и Польши Моcква якобы может использовать, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Укрaину.

Сейчас на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия будет готова к «гибридной атаке мигрантов с территории Белоруссии». По его словам, в военном ведомстве понимают связанные с нелегальными мигрантами риски и готовятся к ним.

Ранее президент Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».