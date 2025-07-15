В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге Марафон в Вильнюсе заявил об отказе признавать победу бегунов из РФ и Белоруссии

Организаторы Вильнюсского марафона заявили, что бегуны из России и Белоруссии не смогут стать победителями, даже если продемонстрируют лучший результат, пишет Telegram-канал «Волна». Соревнование проводится в рамках закрытого чемпионата Литвы, поэтому претендовать на первые места могут только граждане этой страны, объяснили в пресс-службе марафона. Также сообщается, что российские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

По данным канала, речь идет не только о призовых местах, но и об общем зачете. Таким образом, если гражданин Белоруссии или России с ВНЖ Литвы займет в зачете первое место, формально оно будет передано следующему бегуну, если у него есть гражданство Литвы. При этом граждане любой другой страны в зачете останутся, утверждается в посте.

Ранее депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что запрет на публикацию флага России в социальных сетях для спортсменов, выступающих на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, является издевательством. Фетисов отреагировал на решение Международной федерации плавания (World Aquatics). По его словам, в дальнейшем подобные требования будут только ухудшаться.