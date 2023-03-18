Столтенберг заявил о неспособности НАТО защищать каждый метр Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать каждый метр критической инфраструктуры

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не в состоянии на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры. При этом на инфрастуктуре НАТО мониторит ситуацию более тщательно и усиливает там присутствие, отметил он при посещения платформы на крупнейшем газовом месторождении Тролль в Норвегии, сообщает РИА Новости.

Столтенберг 17 марта совершил визит в Норвегию вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Высокий статус делегации должен был показать важность норвежского газа для энергобезопасности Европы. На нефтяных объектах Норвегии безопасность повысили после диверсии на «Северных потоках».

Генсек НАТО рассказал, что Альянс постоянно обменивается разведывательной информацией и усиливает свое присутствие в Северном и Балтийском морях.

Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае, если что-то произойдет, — добавил Столтенберг.

Ранее НАТО распространила заявление об официальном с ЕС запуске группы по защите критически важной инфраструктуры. Из документа следует, что у стран — членов союзов появилась особая необходимость в защите энергообъектов после диверсий на трубопроводе «Северный поток», а также из-за политики России в области поставок газа.