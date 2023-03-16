ЕС и НАТО запустили группу по защите критической инфраструктуры

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Евросоюз и НАТО официально запустили совместную группу по защите критически важной инфраструктуры, соответствующее заявление опубликовано на сайте Альянса. Из него следует, что у стран — членов союзов появилась особая необходимость в защите энергообъектов после диверсий на трубопроводе «Северный поток», а также из-за политики России в области поставок газа.

Высокопоставленные должностные лица НАТО и Европейского союза встретились, чтобы создать новую Целевую группу НАТО — ЕС по устойчивости критически важной инфраструктуры. Сотрудничество по укреплению критически важной инфраструктуры стало еще более важным в свете саботажа против трубопроводов «Северный поток» и использования Россией энергии в качестве оружия в рамках ее агрессивной войны против Украины, — говорится в совместном заявлении.

Целевая группа официально начнет работу с четырех секторов: энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и космоса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл ее создание важным шагом для безопасности.

О том, что Евросоюз и НАТО создали целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры, в январе сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политик отметила, что это новый фокус сотрудничества, к которому привели диверсии на «Северных потоках»