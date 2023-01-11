ЕС и НАТО создали группу по защите критической инфраструктуры

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз и НАТО создали целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политик отметила, что это новый фокус сотрудничества, к которому привели диверсии на «Северных потоках», передает ТАСС.

Сегодня мы запускаем целевую группу ЕС — НАТО для обеспечения устойчивости нашей критической инфраструктуры. ЕС и НАТО будут работать вместе, чтобы определить угрозы для нашей критической инфраструктуры, — сказала фон дер Ляйен.

5 января представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что у Еврокомиссии нет новых данных по расследованию взрывов на «Северных потоках». По ее словам, следственные мероприятия ведутся на национальном уровне в Швеции, Дании и Германии. Спинант подчеркнула, что за расследование ответственны государства, входящие в ЕК.

Ранее австрийское издание Die Presse писало, что ЕС и НАТО усилят военное партнерство из-за конфликта на Украине. По данным газеты, Столтенберг, фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве, состоящую из 14 пунктов. Согласно документу, Евросоюз и НАТО обязуются вывести сотрудничество в военной сфере на более высокий уровень, мобилизовав при этом «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей».