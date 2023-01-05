В ЕК отчитались о расследовании взрывов на «Северных потоках» Представитель ЕК Спинат сообщила об отсутствии новых данных в расследовании на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

У Еврокомиссии нет новых данных по расследованию взрывов на «Северных потоках», сообщила представитель ЕК Дана Спинант. По ее словам, следственные мероприятия ведутся на национальном уровне в Швеции, Дании и Германии. Спинант подчеркнула, что за расследование ответственны государства, входящие в ЕК, передает РИА Новости.

Расследования ведутся на национальном уровне... С нашей стороны на данный момент мы не можем добавить ничего нового по этим инцидентам, — заявила Спинант.

Он отметила, что взрывы на газопроводах стали результатом диверсии, как сообщили шведские власти.

Они произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расследование взрывов на трубопроводах сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма.