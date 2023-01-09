Die Presse: ЕС и НАТО усилят военное партнерство из-за украинского кризиса

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ЕС и НАТО усилят военное партнерство из-за конфликта на Украине, пишет австрийское издание Die Presse. По данным газеты, генсек Альянса Йенс Столтенберг, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве 10 января в Брюсселе. Новый документ содержит 14 пунктов.

Поскольку угрозы и вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, увеличиваются в масштабах и масштабах, мы выводим наше партнерство на новый уровень, — сказано в совместном заявлении ЕС и НАТО.

Согласно документу, Евросоюз и НАТО обязуются вывести сотрудничество в военной сфере на более высокий уровень, мобилизовав при этом «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей».

В качестве обоснования для усиления стратегических связей Евросоюза и военно-политического блока в декларации прописана «растущая геостратегическая конкуренция» с Россией и Китаем, а также «защита важнейших инфраструктур».

Кроме того, стороны хотят усилить сотрудничество для борьбы с климатическими изменениями, а также «манипулированием информацией и вмешательством из-за рубежа». Вдобавок декларация призвана расширить партнерство ЕС и НАТО в сфере космоса.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что большое количество неопытных новобранцев стало причиной серьезного падения боеспособности Вооруженных сил Украины. По ее словам, большая часть армии стала состоять из непрофессионалов, испытывающих проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.