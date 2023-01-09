В Минобороны Украины сообщили о резком падении боеспособности ВСУ Замминистра обороны Украины Маляр: новобранцы стали причиной падения боеспособности ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Большое количество неопытных новобранцев стало причиной серьезного падения боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. По ее словам, которые приводит издание «Страна.ua», большая часть армии стала состоять из непрофессионалов, испытывающих проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.

И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями, — подчеркнула чиновница.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в городе Соледаре Луганской Народной Республики началось массовое отступление украинских военных. Он подчеркнул, что ВСУ покинули городскую застройку. Как указал Филипоненко, оборону на данном участке боевого соприкосновения держала 61-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, украинский комбриг с позывным Лыжник приказал солдатам ночью покинуть городскую черту.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в свою очередь заявил, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, наемники снабжены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как общение проходит на английском языке.