Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в Североатлантический альянс. Он рассказал, что это произошло после его переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которых также участвовали премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки, — отметил глава НАТО.

По его словам, теперь Альянс создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом. Столтенберг подчеркнул, что Швеция и Турция продолжат тесные контакты по антитеррористической тематике.

Агентство Bloomberg сообщило,со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, что прорыв в вопросе о присоединении Швеции к НАТО стал возможен после того, как Анкара получила то, что хотела.

В частности, Стокгольм пообещал изменить подход к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на его территории. Также был достигнут прогресс в удовлетворении требований Турции об отмене санкций, связанных с обороной. Кроме того, официальные лица Евросоюза пообещали ускорить переговоры о членстве Анкары в ЕС. Речь также идет о ее вступлении в Таможенный союз и о безвизовом режиме для турецких граждан.

Ранее сообщалось, что 9 июля Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также поставки самолетов F-16. Эрдоган и Байден договорились провести встречу на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе.