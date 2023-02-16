Столтенберг рассказал, что делал в ночь начала СВО Генсек НАТО Столтенберг признался, что в ночь начала СВО пошел спать

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

В ночь начала специальной военной операции России на Украине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пошел спать, уже зная, что может произойти, сообщил он France Press. Он добавил, что не удивился, когда утром ему сообщили о начале СВО.

Я пошел в кровать. Это была очень короткая ночь, так как я знал, что через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло, — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия готовит крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения, об этом он заявил во время официального визита в Южную Корею. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.