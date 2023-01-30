Столтенберг: Россия готовится к крупнейшему наступлению с начала СВО

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит самое крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения, об этом он заявил во время официального визита в Южную Корею. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.

Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. Мы не видим никаких признаков того, что президент Владимир Путин изменил свою общую цель, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину, — сказал он.

24 января канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ сообщило о планах разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.