Стало известно, сколько еще Столтенберг пробудет на посту генсека НАТО DPA: генсек НАТО Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Они истекают в сентябре 2023 года. Об этом агентству DPA сообщила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску. Ранее Столтенберг трижды пролонгировал полномочия, он остается на посту уже почти девять лет.

У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата, — сказала Лунгеску.

В конце января газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что многие члены НАТО считают очередное продление сроков полномочий действующего генерального секретаря реальной возможностью, так как Столтенберг воспринимается как надежный чиновник, способный сохранять хладнокровие даже во время кризиса.

В то же время отмечалось, что есть и другие кандидаты на этот пост. Среди них — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Каи Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения, об этом он заявил во время официального визита в Южную Корею. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.