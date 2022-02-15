Столтенберг обсудил с Алиевым Украину и поставки газа в Европу
Сона Рустамова
Сона Рустамова
12:25, 15 февраля 2022
Йенс Столтенберг Фото: M. Popow via imago-images.de/Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию на Украине, её последствия для энергетических рынков и поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом глава Североатлантического альянса написал в Twitter.
Провёл хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая её последствия для энергетических рынков. Я поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу, — написал Столтенберг.
Good call with @azpresident Aliyev. We addressed regional security & #Russia's military build-up in & around #Ukraine, including implications on energy markets. I thanked #Azerbaijan for increasing gas supplies & being a reliable energy supplier to Europe.
Ранее замминистра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков заявил, что подземные хранилища Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы. По его словам, вопрос укрепления энергетической безопасности региона важен для Киева.
До этого сообщалось, что Евросоюз планирует провести переговоры с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа, если Россия сократит прокачку в ответ на санкции из-за Украины. Брюссель опасается, что Россия, которая поставляет в Европу 40% газа, может сократить прокачку, поэтому ведёт переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами.