Столтенберг обсудил с Алиевым Украину и поставки газа в Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию на Украине, её последствия для энергетических рынков и поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом глава Североатлантического альянса написал в Twitter.

Провёл хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая её последствия для энергетических рынков. Я поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу, — написал Столтенберг.

Good call with @azpresident Aliyev. We addressed regional security & #Russia 's military build-up in & around #Ukraine , including implications on energy markets. I thanked #Azerbaijan for increasing gas supplies & being a reliable energy supplier to Europe. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 15, 2022

Ранее замминистра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков заявил, что подземные хранилища Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы. По его словам, вопрос укрепления энергетической безопасности региона важен для Киева.