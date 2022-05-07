Столтенберг: российские ядерные силы не находятся в повышенной готовности

В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил, заявил газете Welt am Sonntag генсек альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что в Альянсе не намерены менять уровень готовности собственных ядерных сил.

Ядерную войну нельзя выиграть, и её нельзя вести. Это относится и к России. Однако мы не смогли установить изменений в ядерной стратегии России, — сказал генсек Альянса.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие со стороны Запада обвинения в адрес Москвы в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. Это спекуляции, которые являются частью антироссийской пропагандистской кампании, отметил он.

Ранее Столтенбрег сообщил, что ситуация на Украине может затянутся на месяцы и годы. Он добавил, что Альянс продолжит поддерживать Киев и будет наращивать поставки вооружения, однако по-прежнему будет избегать прямого участия в конфликте.