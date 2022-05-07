Столтенберг: мы должны быть готовыми к затяжному конфликту на Украине

Йенс Столтенберг / Фото Zheng Huansong/Global Look Press

Ситуация на Украине может затянутся на месяцы и годы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в газете Welt am Sontag. Он добавил, что Альянс продолжит поддерживать Киев и будет наращивать поставки вооружения, однако по-прежнему будет избегать прямого участия в конфликте.

К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времён Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки, — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ. В связи с этим за последние 10 недель европейские лидеры направили более €4 млрд в качестве поддержки Украины.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель ранее заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.