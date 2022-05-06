Фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет увидеть победу Украины над Россией

Урсула фон дер Ляйен / Фото Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ. В связи с этим за последние 10 недель европейские лидеры направили более €4 млрд в качестве поддержки Украины.

Мы на стороне Украины, и мы хотим, чтобы Украина победила в конфликте с Россией, — заявила фон дер Ляйен.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца за вялую политику в вопросе оказания Киеву военной и финансовой помощи. По его мнению, главе правительства ФРГ не хватает «воображения и смелости».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель ранее заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.