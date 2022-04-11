Боррель: ЕС готов выделить допсредства на военную помощь Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС готовы предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, передаёт ТАСС. Ранее из фонда уже были выделены €1,5 млрд евро. 11 апреля Нацбанк Украины сообщил, что на спецсчёте, открытом 24 февраля на нужды украинской армии, из 13,1 миллиарда гривен ($441,8 миллиона) осталось менее 102 миллионов гривен ($3,4 миллиона).

ЕС готов выделить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, сверх уже выделенных €1,5 млрд, — сказал Боррель.

Боррель также заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.

По мнению Борреля, «в ближайшие дни» эскалация напряжённости в Донбассе продолжит усиливаться. Ранее Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине.