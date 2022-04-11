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Боррель: ЕС готов выделить допсредства на военную помощь Украине

18:09, 11 апреля 2022
Боррель: ЕС готов выделить допсредства на военную помощь Украине Жозеп Боррель Фото: Dwi Anoraganingrum via imago-images.de/Global Look Press
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС готовы предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, передаёт ТАСС. Ранее из фонда уже были выделены €1,5 млрд евро. 11 апреля Нацбанк Украины сообщил, что на спецсчёте, открытом 24 февраля на нужды украинской армии, из 13,1 миллиарда гривен ($441,8 миллиона) осталось менее 102 миллионов гривен ($3,4 миллиона).

ЕС готов выделить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, сверх уже выделенных 1,5 млрд, сказал Боррель.

Боррель также заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.

По мнению Борреля, «в ближайшие дни» эскалация напряжённости в Донбассе продолжит усиливаться. Ранее Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. 

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