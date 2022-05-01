Посол Украины выразил недовольство помощью Германии Киеву

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник / Фото germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца за вялую политику в вопросе оказания Киеву военной и финансовой помощи. По его мнению, главе правительства ФРГ не хватает «воображения и смелости», пишет газета Bild am Sonntag.

Олаф Шольц, похоже, действует так же, как Ангела Меркель: сначала предпочитает подождать, посмотреть, а потом решать — да или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости, — цитирует дипломата издание.

Мельник пояснил, что Украине нуждается в самом современном оружии, которое есть у германии, а ей пообещали самоходные установки, которые были выпущены 40 лет назад. По словам посла, Берлин должен предоставить Киеву танки Leopard, БМП Marder и другое вооружение.

Кроме того, он заявил, что властям Германии следует нарастить объём финансовой помощи Украине. Дипломат отметил, что €1 млрд для его страны «звучит солидно», но пакет помощи для немцев, принятый правительством ФРГ, составляет €15 млрд.

Жителей Германии неоднократно возмущали высказывания Мельника и его требования поставлять Киеву всё больше оружия. В соцсетях они обвинили дипломата в том, что он пытается втянуть ФРГ в вооружённый конфликт. По их мнению, поведение Мельника не соответствует его статусу, он должен извиниться за свои заявления и покинуть Германию.