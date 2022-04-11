Боррель: ЕС хочет помочь Украине победить военным путём

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Украина по-прежнему нуждается в военной поддержке, чтобы продолжать обороняться, и стране в первую очередь нужно тяжёлое вооружение, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщили РИА Новости. Она отметила, что оружия, поставляемого Киеву, недостаточно и настало время для креативности и прагматизма.

Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Мы делаем это совместно с нашими международными партнёрами, вместе с европейскими партнёрами мы предоставляем дальнейшие миллионы. <…> Но ясно,...