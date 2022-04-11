18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Боррель: ЕС хочет помочь Украине победить военным путём

11:25, 11 апреля 2022
Боррель: ЕС хочет помочь Украине победить военным путём Жозеп Боррель Фото: palaciodoplanalto/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Руководство стран Евросоюза считает, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции, передаёт ТАСС.

Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <...> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине,подчеркнул он.

По мнению Борреля, «в ближайшие дни» эскалация напряжённости в Донбассе продолжит усиливаться.

Ранее Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. В Twitter он написал, что поражён упорством и гостеприимностью президента Украины, и сообщил о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Отмечается, что это первый подобный прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни по ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео