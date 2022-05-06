Антонов назвал спекуляциями обвинения России в ядерной риторике

Анатолий Антонов / Фото Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие со стороны Запада обвинения в адрес Москвы в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. Это спекуляции, которые являются частью антироссийской пропагандистской кампании, отметил он в беседе с Newsweek.

Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развёрнутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории, — пояснил дипломат.

Он напомнил, что Москва применит ядерное оружие лишь в случае агрессии против неё или «в ответ на применение против России и её союзников оружия массового уничтожения». При этом, считает дипломат, нынешнее поколение «натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьёз».

Ранее стало известно, что Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если удар будет нанесён по нашей стране, заявил 5 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говоря о применении ядерного оружия, он вспомнил трагическое событие ХХ века, когда Вашингтон нанёс ядерный удар по мирным городам Хиросиме и Нагасаки.