Володин назвал условие, при котором Россия нанесёт ядерный удар Володин: Россия может использовать ядерное оружие только в ответ

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если удар будет нанесён по нашей стране, заявил в эфире «Радио КП» спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что единственной страной, которая ранее пошла на этот шаг, являются США.

Если нам наносят ядерный удар, мы отвечаем. Это только в рамках обороны, — сказал Володин.

Говоря о применении ядерного оружия, он вспомнил трагическое событие ХХ века, когда Вашингтон нанес ядерный удар по мирным городам Хиросиме и Нагасаки. Володин подчеркнул, что от США можно ждать любого сценария развития событий.

От них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города — Хиросиму и Нагасаки. У них это в концепции заложено — право на превентивный удар. Нам бояться надо их, — добавил он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие на тех основаниях, которые прописаны в соответствующем документе. Он подчеркнул, что российская сторона готова ответить на любые посягательства на её независимость.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал похожее мнение, заявив, что Россия может применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране. По его словам, соответствующие основания содержатся в концепции национальной безопасности, которую можно найти в открытом доступе.