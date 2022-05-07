Рогозин назвал генсека НАТО лжецом и лицемером

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал в своём Telegram-канале высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о поддержке Украины. Он счёл слова главы Альянса проявлением лжи и лицемерия.

НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны — лицемерный и лживый генсек НАТО Йенс Столтенберг, — написал Рогозин.

Ранее Столтенберг в интервью в газете Welt am Sontag заявил, что Альянс продолжит поддерживать Киев и будет наращивать поставки вооружения. При этом НАТО по-прежнему будет избегать прямого участия в конфликте. Он также высказал предположение, что ситуация на Украине может затянуться на месяцы или даже годы.

Ранее Рогозин отреагировал на приезд во Львов и встречу с беженцами голливудской звезды и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. В стихотворной форме он пригласил актрису посетить Донбасс.