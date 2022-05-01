Рогозин посвятил стихи поездке Анджелины Джоли во Львов

Фото Bonnie Cash / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал стихи, которые посвятил поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов. Он также пригласил голливудскую звезду посетить Донбасс. Он признался, что стихов не писал на украинском языке, поэтому продолжил на русском. Запись появилась на официальном Telegram-канале главы российского космического агентства.

Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своём, — написал Рогозин.

В своих стихах он признался, что российский солдат видел фильмы с участием Джоли, поэтому будет рад снова увидеть её. Он добавил, что на Донбассе актрису ждёт «водка, пиво и квас». Большое число подписчиков не поддержали творчество Рогозина.

Актриса Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН, ранее встретилась с беженцами на вокзале во Львове. В соцсетях также распространилось видео, на котором звезда общается с украинскими переселенцами. Ранее пользователи Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) опубликовали видео, на котором актриса Анджелина Джоли ходит, предположительно, по кофейне во Львове.