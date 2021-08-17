Столтенберг назвал причину вывода войск НАТО из Афганистана

Страны НАТО приняли решение вывести войска из Афганистана, поскольку не было никакого смысла оставаться там после ухода американского контингента, заявил глава альянса Йенс Столтенберг телеканалу CNN.

На самом деле для европейских союзников было политически невозможным продолжать действовать в Афганистане, учитывая тот факт, что США приняли решение завершить свою военную миссию, — пояснил генсек военного блока.

Он подчеркнул, что НАТО вместе с США вместе меняли характер военного присутствия и вместе покидают эту страну. Столтенберг пояснил, что европейским военным пришлось бы вновь бороться с запрещённым в России «Талибаном». Генсек призвал союзников по НАТО держаться вместе.

Это в интересах нашей национальной безопасности — работать вместе, особенно в свете изменений в глобальном балансе сил, такими, как Китай и более напористая Россия, — сказал Столтенберг.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с запрещённой в России «Аль-Каидой», а теперь должны бороться с террористами в других странах. Он пояснил, что дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями. После этого рейтинг одобрения политика снизился до 46%.

«Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном после захвата столицы страны Кабула. Это произошло 15 августа. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. В СМИ утверждается, что он вывез из Афганистана $169 млн.