Военное противостояние Армении и Азербайджана, которое в июле впервые за долгое время обострилось не вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а на межгосударственной границе двух стран, перекинулось за рубеж. В разных странах прошли манифестации в поддержку той или иной стороны, которые переросли в кулачные бои. Только в Москве после драки выходцев из Азербайджана и Армении на Люблинской и Братиславской улицах на юго-востоке столицы в ночь на 24 июля полиция задержала 13 человек. Власти привлекли Росгвардию и ОМОН, тогда как представители общин обвинили друг друга в провокациях. И хотя на фронте ситуация постепенно стабилизируется, участившиеся столкновения армянской и азербайджанской общин вызывают тревогу.

Столкновение в Москве произошло непосредственно после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с представителями диаспор, призвав их к миру. Несмотря на усилия дипломата по примирению сторон, драка в столице стала ожидаемым продолжением тех процессов, которые ранее перекинулись на другие страны, где есть общины из Армении и Азербайджана. Так, в Бельгии местная полиция 22 июля применила водомёты, чтобы оттеснить армян с территории диппредставительства Азербайджана, и по итогам беспорядков задержала 17 человек.

sevicquliyeva.sevicquliyeva/facebook.com

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов уже призвал усилить охрану объектов и граждан республики после стычек, произошедших в Бельгии и у здания генконсульства страны в Лос-Анджелесе. В США масштабную акцию, завершившуюся, как и в Брюсселе, столкновениями, организовали члены Армянского национального комитета Америки (АНКА). В Лос-Анджелесе проживает порядка полумиллиона выходцев из Армении, а премьер-министр республики Никол Пашинян неоднократно называл калифорнийский город «американской столицей армянской диаспоры».

Азербайджанцы, которых в Лос-Анджелесе меньше, чем армян, выстроили «живой щит» у генерального консульства в Брентвуде, который считается тихим и престижным районом, — 70 человек против примерно 3000 армянских протестующих. По крайней мере, один из организаторов демонстрации из Западного совета АНКА Алекс Галицкий привёл именно эту оценку численности манифестантов. Местной полиции пришлось вмешаться: по словам сотрудника полиции Лос-Анджелеса Майка Лопеса, один офицер был ранен, одного участника демонстрации арестовали по подозрению в нападении на правоохранителей.

Эксперты отмечают, что необдуманные заявления официальных лиц Лос-Анджелеса, стремящихся завоевать голоса армянской диаспоры, усугубили ситуацию и способствовали её эскалации. Как известно, правозащитные и лоббистские группы Армении с давних пор продвигают свою позицию среди американских законодателей. Согласно документам Федеральной избирательной комиссии, армянские комитеты политического действия (Political Action Committees) ещё в 2008 году выделяли около $200 тысяч на различные мероприятия в ходе избирательного цикла, и затем эти цифры только росли.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свою роль в событиях в Лос-Анджелесе сыграли и действия сотрудников генконсульства Азербайджана, которые позволили своим согражданам организовать манифестацию и ответить на контрмитинг, вместо того чтобы игнорировать его.

Ранее выходцы из Армении, живущие в нидерландской Гааге, устроили аналогичную акцию перед зданием местного посольства Азербайджана. Протестующие требовали, чтобы азербайджанские военные в одностороннем порядке прекратили боевые действия, начатые в ответ на удар Армении по Товузскому району.

Схожее мероприятие состоялось и в молдавской столице. Утром 22 июля Конгресс азербайджанцев Молдовы провёл манифестацию в Кишинёве с целью выразить солидарность официальной позиции Азербайджана, поскольку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха мировое сообщество поддерживает Баку. Едва марш начался, несколько десятков представителей общины армян, проживающих в Молдавии, попытались помешать проведению шествия. В итоге между представителями армянской и азербайджанской сторон произошли столкновения, конец которым положили местные правоохранители, применившие слезоточивый газ.

Ещё раньше столкновения между азербайджанцами и армянами вспыхнули в центре Лондона, в ходе которых пострадал один человек. Представители диаспор винят в потасовке друг друга.

Несмотря на то что на границе дальнейшей конфронтации вроде бы удалось избежать, сам факт столкновения диаспор за рубежом ставит серьёзные вызовы перед Баку и Ереваном. ОДКБ, с которой Пашинян испортил отношения ещё два года назад, не спешит урегулировать конфликт. Россия, считающаяся медиатором между Арменией и Азербайджаном, имеет на самом деле не так много рычагов влияния на какую-либо из сторон. В этих условиях всё более вероятна эскалация тлеющего конфликта вокруг Нагорного Карабаха, хотя события последних дней и не связаны с ним непосредственно.

naghdalyan/twitter.com

Тот факт, что вооружённое обострение между Ереваном и Баку перекинулось в Москву и столицы западных государств, даёт надежду на скорую деэскалацию. Хотя для США и Европы Армения и Азербайджан являются своего рода периферией внешней политики, никто в России и на Западе не заинтересован в обострении межэтнических конфликтов на своей территории. Вероятно, в ближайшее время последуют заявления как из Брюсселя, так и из Вашингтона с призывами прекратить конфронтацию.

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