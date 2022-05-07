Star: США оказывают давление на Грецию для поставок Украине С-300

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 / Фото Кирилл Ясько/РИА Новости

США оказывают давление на власти Греции с целью передачи Украине ЗРС С-300 после того, как Турция отказалась поставлять Киеву С-400. Афины заявляют, что уже помогли Украине в рамках своих возможностей, пишет турецкая газета Star со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что основная причина, по которой США и Украина ищут российское оружие, заключается в его способности мгновенно интегрироваться в украинский арсенал и обнаруживать многие цели, включая современные крылатые ракеты РФ.

Вашингтон пытался убедить Турцию передать закупленные у России ЗРК С-400, но Анкара отказалась. Военные эксперты считают, что турецкая сторона «на такое точно не пойдёт».

По некоторым сообщениям в греческих СМИ, американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она оказала военную помощь Киеву и отправила на Украину С-300, которые находятся у неё на вооружении, — говорится в статье.

Греческая сторона утверждает, что уже оказала Украине посильную помощь. Кроме того, Афины заявляют, что не могут передать Киеву свои С-300, поскольку «находятся под угрозой», имея в виду территориальные разногласия с Турцией на предмет Кипра.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Словакия поставила на Украину тайно системы С-300. Несколько позднее в Минобороны РФ заявили об уничтожении таких ЗРС в Харьковской области. Однако в Словакии отказались подтвердить или опровергнуть уничтожение поставленных именно Братиславой.