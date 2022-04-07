В Словакии заявили, что на Украину тайно доставили систему ПВО С-300
Александр Чеков
Александр Чеков
14:23, 08 апреля 2022
Система ПВО С-300Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Система ПВО С-300 тайно в течение двух дней была доставлена из Cловакии на Украину. Об этом сообщило сетевое издание Noviny со ссылкой на телeканал Markiza.
Система ПВО С-300 тайком в течение последних двух дней была доставлена из Словакии на Украину, — cообщил телеканал без дальнейших подробностей.
Отмечается, что передача комплекса противовоздушной обороны (ПВО) украинским Вооружённым силам (ВСУ) проходила тайно. По информации издания, процесс занял два дня.
Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что отдать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 — максимум, чем может помочь ей Словакия.
По данным CNN, предоставить Украине эту систему в Словакии согласились в обмен на новые зенитно-ракетные комплексы НАТО Patriot. Первый из трёх комплексов Patriot, которые будут развёрнуты в Словакии в связи с событиями на Украине, уже направляется в страну. Он временно будет размещён на авиабазе Слиач, сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь.