В Словакии заявили, что на Украину тайно доставили систему ПВО С-300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование Сербии в ООН против России не избавит страну от дальнейшего давления Запада, теперь оно, наоборот, только усилится, считает политолог Сергей Наумов. По его словам, никакие разговоры о шантаже со стороны Запада не могут служить оправданием решению сербских властей, пишет Live 24.

Думаю, большинство сербов не одобрят решение своего президента, посчитав, что он дал слабину. Никакие разговоры о шантаже со стороны Запада не могут служить оправданием, — сказал он. Наумов напомнил, что...