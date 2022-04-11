18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Российские «Калибры» уничтожили переданные Украине из-за рубежа С-300

10:25, 11 апреля 2022
Российские «Калибры» уничтожили переданные Украине из-за рубежа С-300 ЗРК С-300 Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вооружённые силы России ракетами «Калибр» уничтожили на окраине Днепропетровска четыре зенитно-ракетных комплекса С-300 и до 25 украинских военнослужащих, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что укрытые в ангаре ЗРК были поставлены Киеву из Европы.

Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил, — сказал Конашенков.

10 апреля Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинских комплексов С-300 в Харьковской и Николаевских областях. Отмечается, что удар был нанесён высокоточными авиационными ракетами.

Ранее стало известно, что Словакия поставляла Украине комплексы С-300. Отмечается, что поставки совершались тайно.

Предоставить Украине эту систему в Словакии согласились в обмен на новые зенитно-ракетные комплексы США Patriot. Первый из трёх комплексов Patriot, которые будут развёрнуты в Словакии в связи с событиями на Украине, уже направляется в страну.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео