Российские «Калибры» уничтожили переданные Украине из-за рубежа С-300

Вооружённые силы России ракетами «Калибр» уничтожили на окраине Днепропетровска четыре зенитно-ракетных комплекса С-300 и до 25 украинских военнослужащих, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что укрытые в ангаре ЗРК были поставлены Киеву из Европы.
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил, — сказал Конашенков.
10 апреля Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинских комплексов С-300 в Харьковской и Николаевских областях. Отмечается, что удар был нанесён высокоточными авиационными ракетами.
Ранее стало известно, что Словакия поставляла Украине комплексы С-300. Отмечается, что поставки совершались тайно.
Предоставить Украине эту систему в Словакии согласились в обмен на новые зенитно-ракетные комплексы США Patriot. Первый из трёх комплексов Patriot, которые будут развёрнуты в Словакии в связи с событиями на Украине, уже направляется в страну.