Российские «Калибры» уничтожили переданные Украине из-за рубежа С-300

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Западные страны могут пойти на самые жёсткие меры, в том числе применить оружие массового поражения на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости. По словам сенатора, к этому их может подтолкнуть собственный кризис.

Сейчас идёт своего рода гонка со временем: страны Запада на фоне рассуждений о том, что Россия, дескать, «увязла» на Украине, на самом деле с каждым днём подпадают под всё более...