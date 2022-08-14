Тайвань снова посетят американские законодатели Посольство США анонсировало визит делегации конгресса на Тайвань

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Китайская Республика (Тайвань)

Делегация Конгресса США посетит Тайвань спустя несколько дней после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Reuters со ссылкой на заявление посольства США на острове. Планируется, что визит состоится с 14 по 15 августа, в ходе него конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками и обсудят американо-тайваньские отношения и глобальные цепочки поставок.

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высокопоставленными тайваньскими лидерами, — говорится в сообщении.

Поездка пройдет в рамках более широкого визита делегации в Индо-Тихоокеанский регион. В ближайшее время делегация прибудет на остров на военном самолете. В ее состав входят сенатор США от Массачусетса Эд Марки, член палаты представителей от Калифорнии Джон Гараменди, член палаты представителей от Калифорнии Алан Стюарт Лоуэнталь, председатель экономического комитета Конгресса США Дон Байер и делегат в палате представителей от Американского Самоа Амата Колман Радеваген.

Накануне Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Вашингтону за «конкретные действия» по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе. Речь идет о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

После визита конгрессвумен Пекин жестко осудил жест Вашингтона, заявив, что Штаты нарушают «принцип одного Китая». Кроме того, КНР выразила протест, поскольку считает остров своей территорией.