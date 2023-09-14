Стало известно о планах Зеленского встретиться с Байденом NBC: Зеленский планирует встретиться с Байденом

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Встреча состоится на следующей неделе в ходе заседаний Генассамблеи ООН. Место переговоров пока держится в секрете.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом. Пока неясно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Белый дом отказался от комментариев, — говорится в материале.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он примет участие в ряде двусторонних и многосторонних встреч, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Зеленский же может оказаться за одним столом с представителем России. Как стало известно изданию Politico, украинский президент попробует добиться поддержки от других стран-участниц ООН.