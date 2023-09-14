Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России Politico: в СБ ООН Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ

Фото: United Nations Security Council

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов. Речь идет о грядущем заседании Совета безопасности ООН, которое запланировано на следующую неделю. На мероприятии Зеленский рассчитывает добиться поддержки других стран организации.

Если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России, — говорится в сообщении.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября.

Заседание Совета Безопасности ООН запросили делегации США и Албании. Основной темой встречи станет украинский конфликт и годовщина референдумов в новых российских регионах.

На дискуссии Генассамблеи ООН выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также примет участие в ряде двусторонних встреч и мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. В МИД РФ пообещали приложить все возможные усилия для построения «подлинно справедливого мирового порядка».