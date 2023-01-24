Стало известно, нападет ли Украина на Белоруссию Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию. Так он прокомментировал слова белорусского главы Александра Лукашенко о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении, сообщает агентство УНИАН.

Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений, — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По мнению президента Украины, для Киева может существовать «вызов» с белорусской территории. При этом, уточнил Зеленский, задача ВСУ на данный момент — готовиться к любым вызовам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о предложении со стороны Украины подписать с Белоруссией пакт о ненападении. Глава Белоруссии подчеркнул, что это предложение выглядит сомнительно на фоне продолжения вооружения боевиков ВСУ.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков позже сообщил, что заключение пакта о ненападении между Белоруссией и Украиной невозможно, так как Минск сотрудничает с Москвой. Парламентарий отметил, что Россия и Белоруссия являются союзными государствами и вместе разрабатывают стратегию безопасности, решают оборонные вопросы и проводят совместные учения.