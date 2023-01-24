Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины предлагает Минску заключить пакт о ненападении, передает БелТА. Он указал, что такие заявления вызывают сомнения, поскольку на Украине продолжают вооружать боевиков и экстремистов. Лукашенко подчеркнул, что у страны и так много вопросов по периметру своих границ.

Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно, — сказал белорусский лидер.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в 2022 году со стороны Украины было зафиксировано 88 фактов провокационных действий на границе, среди которых повреждение пограничной инфраструктуры и оскорбления белорусских пограничников.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ранее заявил, что любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал. По его словам, белорусские вооруженные силы и совместная с РФ региональная группировка войск надежно защищают западные рубежи Союзного государства.