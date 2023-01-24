В ГД назвали невозможным пакт о ненападении между Белоруссией и Украиной Депутат Новиков назвал невозможным заключение Белоруссией и Украиной пакта о ненападении

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Заключение пакта о ненападении между Белоруссией и Украиной невозможно, так как Минск сотрудничает с Москвой, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В беседе с Lenta.ru парламентарий отметил, что Россия и Белоруссия являются союзными государствами и вместе разрабатывают стратегию безопасности, решают оборонные вопросы и проводят совместные учения.

Сейчас Украина пытается втянуть Белоруссию в крайне сложную ситуацию. В Киеве прекрасно знают о существовании Союзного государства, что две страны совместно решают вопросы обороны, учений, вырабатывают общую стратегию безопасности и предпринимают другие шаги, чтобы безопасность двух народов была гарантирована, — рассказал Новиков.

Депутат объяснил, что ни Минск, ни Москва не могут заключать «сепаратных» соглашений о ненападении. По мнению Новикова, Белоруссия ответит Украине отказом, чтобы не нарушать уже существующие договоренности.

При этом депутат считает, что Киев ожидает такого решения и планирует его использовать в своих целях. По словам Новикова, украинские власти обвинят Минск в следовании за «агрессивной политикой Москвы». Пакт о ненападении станет для Киева предлогом для новых требований поддержки от европейских партнеров, отметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о предложении со стороны Украины подписать с Белоруссией пакт о ненападении. Глава Белоруссии подчеркнул, что это предложение выглядит сомнительно на фоне продолжения вооружения боевиков ВСУ.