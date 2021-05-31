Стало известно, когда россияне смогут полететь в Египет

https://static.news.ru/photo/b7bf0a50-c233-11eb-b7d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться летом текущего года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, россияне смогут полететь на египетские курорты в конце июня. Предполагается, что объём перевозки на курорты Египта будет разным: в Хургаду будут без ограничений летать регулярные и чартерные рейсы, а в Шарм-эш-Шейх — до 12 рейсов в неделю.

Как стало известно, президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси поручил губернаторам провинций подготовить курортные зоны к приезду отдыхающих, а сотрудники туристического сектора были привиты от коронавируса.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Позднее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что Египет полностью откроется для российских туристов во второй половине мая.

Накануне российские авиакомпании получили допуски на международные рейсы в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Испанию, Германию, Болгарию и даже в Венесуэлу. При этом в списке нет Египта, однако посол страны в Москве Ихаб Талаат Наср заявлял о готовности египетских курортов принимать россиян.