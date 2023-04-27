Стали известны вероятные цели разговора Си Цзиньпина с Зеленским Востоковед Косырев: Си Цзиньпин показал отличие КНР от Запада разговором с Зеленским

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Владимир Зеленский

Телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским помог показать отличие Пекина от Запада, который не может выработать четкую политику по украинскому кризису, назвал одну из вероятных целей звонка востоковед Дмитрий Косырев. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он уточнил, что шансы примерить Москву и Киев действительно существует.

В конце концов, если Китай усадил за стол переговоров Иран и Саудовскую Аравию, которые враждовали очень долго, то с РФ и Украиной попробовать тоже можно. Если же у КНР ничего не получится, то ей будет не стыдно, поскольку она хотя бы попыталась, — пояснил политолог.

По словам эксперта, оба политика понимали, что их разговор — это цирк, который не даст в ближайшей перспективе положительных результатов. Политолог отметил, что звонок при этом нужен был для того, чтобы решить проблему в будущем. При этом Зеленский в ходе разговора пытался склонить Си Цзиньпина встать на свою сторону, в то время как лидер КНР работал на свою аудитория, проявляя навыки дипломатии, считает политолог. Таким образом Си Цзиньпин показал альтернативу Западу. Косырев подчеркнул, что разговор повысил престиж китайского лидера.

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня.